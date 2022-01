(Di martedì 25 gennaio 2022)diC'è davanti a Montecitorio. Oltre una dozzina di ex del Movimento Cinque Stelle hanno esposto uno striscione con scritto "vuole scappare al Colle mentre chiude l'Italia ...

di Alternativa C'è davanti a Montecitorio. Oltre una dozzina di ex del Movimento Cinque Stelle hanno esposto uno striscione con scritto "Draghi vuole scappare al Colle mentre chiude l'Italia ...... i nostri politici dimenticheranno la drammaticità della situazione in cui versa l'economia e si concentreranno solo sul. Per questo siamo qui a Roma, determinati, mossi dalla forza della ...Martedì, 25 gennaio 2022 Home > aiTv > Quirinale, flashmob Alternativa c'è contro Draghi: è una sciagura Milano, 25 gen. (askanews) - Flashmob di Alternativa C'è davanti a Montecitorio. Oltre una dozz ...Domenica, 23 gennaio 2022 Home > aiTv > Elezione Quirinale, Il flash mob con trucco da zombie di Popolo Viola e Sardine a Roma (Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2022 Cartelli e trucco zombie. Nonostant ...