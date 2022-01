Pensione Anticipata e Riforma 2023: Come Aggirarla, Strategie e Scorciatoie! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il prepensionamento è il sogno di molti lavoratori che a giusta ragione desiderano uscire dalla routine lavorativa di una vita e finalmente riposare. Qui di seguito vediamo insieme quali sono le possibilità, i trucchi e le scorciatoie per poter andare in Pensione Anticipata. Chi si tiene aggiornato sulle questioni pensionistiche è al corrente del fatto che il 31 dicembre 2021 è terminata la Quota 100. Una normativa che permetteva alle persone di andare in Pensione con contributi versati per 62 anni. Al suo posto è stata introdotta la nuova Quota 102 che ha più o meno le stesse caratteristiche di quella andata in disuso. E che ha validità solo per il 2022. In base a questa normativa è possibile chiedere la Pensione Anticipata entro il 31 dicembre del 2022. Ovviamente bisogna essere in possesso dei ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il prepensionamento è il sogno di molti lavoratori che a giusta ragione desiderano uscire dalla routine lavorativa di una vita e finalmente riposare. Qui di seguito vediamo insieme quali sono le possibilità, i trucchi e le scorciatoie per poter andare in. Chi si tiene aggiornato sulle questioni pensionistiche è al corrente del fatto che il 31 dicembre 2021 è terminata la Quota 100. Una normativa che permetteva alle persone di andare incon contributi versati per 62 anni. Al suo posto è stata introdotta la nuova Quota 102 che ha più o meno le stesse caratteristiche di quella andata in disuso. E che ha validità solo per il 2022. In base a questa normativa è possibile chiedere laentro il 31 dicembre del 2022. Ovviamente bisogna essere in possesso dei ...

LAURVFAKE : @QUELLOSVENUTO // questa cosa non è giusta comunque non la possiamo buttare fuori qua, non la possiamo buttare fuor… - TrasportoEuropa : La Legge di Bilancio proroga la #pensione anticipata per #autisti #camion #trasporto #merce #strada - orizzontescuola : Pensione anticipata con riscatto buchi contributivi: ecco come procedere - wam_the : Pensione anticipata personale scolastico e Quota 102 - Dodajoya : @MetalHe69092042 E lui in pensione anticipata. -