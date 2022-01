Napoli | condono | riaperti i termini del bando per la Commissione Paesaggistica

(Di martedì 25 gennaio 2022) Via libera all’unanimità, dallaUrbanistica del Comune di, alla riapertura deiDelper la costituzione dellaLocale per Paesaggio, organismo previsto dalla legge ed indispensabile all’attuazione dell’iter per l’evasione delle decine di migliaia di domande diedilizio giacenti presso l’amministrazione comunale. Lo rende noto il presidente dellaMassimo Pepe. “Oggi – spiega Pepe – abbiamo preso atto del parere favorevole del Servizio Avvocatura ed entro la fine di questa settimana verrà pubblicato sul sito del Comune ile le modalità per la presentazione delle domande”. “Naturalmente – aggiunge – saranno fatte salve quelle già presentate con l’avviso pubblico della vecchia ...

Advertising

Scisciano : #Napoli, Condono: la Commissione Urbanistica riapre bando Commissione Paesaggistica: Pepe: “Pronti ad evadere le de… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli condono

TERRANOSTRA | NEWS

Lo ha stabilito la Corte di Appello dinell'ambito del procedimento contro l'ex funzionario ...un bollettino in bianco i due riuscivano a non far pagare gli interessi sulle pratiche di. ...... l'appello di Emanuela che vive il Natale nel dramma Dramma abusivismo a, palazzina ... È incredulo su quanto sta accadendo: "È paradossale: potrei pagare ile tra sei mesi ricostruire la ...Via libera all’unanimità, dalla Commissione Urbanistica del Comune di Napoli, alla riapertura dei termini Del bando per la costituzione della Commissione Locale per Paesaggio, organismo previsto dalla ...La Gazzetta dello Sport, nella sua moviola, analizza alcuni episodi della sfida di Coppa Italia Napoli-Fiorentina: "Gara piena di tensioni e di episodi controversi. Duncan graziato a metà primo tempo ...