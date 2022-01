Mattarella lascia Palermo, a salutarlo una piccola 'fan' (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Rientro a Roma per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le valigie sono state caricate in macchina, il dispositivo di sicurezza è stato schierato sotto casa, in via Libertà, a Palermo, dopo che ieri una ditta di traslochi aveva caricato mobili diretti nella Capitale. Davanti alla portineria una bambina, Emilia, 8 anni, accompagnata dalla mamma, ha atteso l'arrivo del Capo dello Stato. L'ha voluto salutare, ha detto, perché, ha spiegato, è una sua "fan". La scorta le ha detto di aspettare, poi il saluto tra la bimba e il presidente. Ieri Emilia aveva consegnato una lettera alla scorta indirizzata al Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica, prima di salire sull'auto diretta all'aeroporto "Falcone-Borsellino" si è fermato a parlare con la piccola che frequenta la quarta elementare, stringendole la mano. Leggi su agi (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Rientro a Roma per il Presidente della Repubblica, Sergio. Le valigie sono state caricate in macchina, il dispositivo di sicurezza è stato schierato sotto casa, in via Libertà, a, dopo che ieri una ditta di traslochi aveva caricato mobili diretti nella Capitale. Davanti alla portineria una bambina, Emilia, 8 anni, accompagnata dalla mamma, ha atteso l'arrivo del Capo dello Stato. L'ha voluto salutare, ha detto, perché, ha spiegato, è una sua "fan". La scorta le ha detto di aspettare, poi il saluto tra la bimba e il presidente. Ieri Emilia aveva consegnato una lettera alla scorta indirizzata al Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica, prima di salire sull'auto diretta all'aeroporto "Falcone-Borsellino" si è fermato a parlare con lache frequenta la quarta elementare, stringendole la mano.

Advertising

telodogratis : Mattarella lascia Palermo, a salutarlo una piccola ‘fan’ - SkyTG24 : Sergio Mattarella lascia #Palermo per Roma, bambina fan lo saluta - fisco24_info : Mattarella lascia Palermo, a salutarlo una piccola 'fan': AGI - Rientro a Roma per il Presidente della Repubblica,… - LiveSiciliaPA : Palermo, Mattarella lascia la casa in via Libertà: vivrà a Roma - AlessandroPillo : RT @daniele_star_: Mattarella lascia il Quirinale #maratonamentana #Quirinale2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella lascia Mattarella lascia Palermo, a salutarlo una piccola 'fan' AGI - Rientro a Roma per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le valigie sono state caricate in macchina, il dispositivo di sicurezza è stato schierato sotto casa, in via Libertà, a Palermo, dopo che ieri una ditta di traslochi aveva caricato mobili ...

Sergio Mattarella lascia Palermo per Roma, bambina fan lo saluta Rientro a Roma per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le valigie sono state caricate in macchina , il dispositivo di sicurezza è stato schierato sotto casa, in via Libertà, a Palermo, dopo che ieri una ditta di traslochi aveva caricato mobili ...

Mattarella lascia Palermo, a salutarlo una piccola 'fan' AGI - Agenzia Giornalistica Italia Palermo, Mattarella lascia la casa in via Libertà: vivrà a Roma Ieri il trasloco dalla casa di Palermo oggi il presidente Sergio Mattarella parte per la Capitale dove si sceglie il suo successore ...

Quirinale, Renzi: «Non si perda altro tempo, il Paese è in emergenza» Senatore Renzi, l’Italia quando avrà un nuovo presidente della Repubblica? «Entro la settimana, spero non oltre giovedì o venerdì». Quale ...

AGI - Rientro a Roma per il Presidente della Repubblica, Sergio. Le valigie sono state caricate in macchina, il dispositivo di sicurezza è stato schierato sotto casa, in via Libertà, a Palermo, dopo che ieri una ditta di traslochi aveva caricato mobili ...Rientro a Roma per il Presidente della Repubblica, Sergio. Le valigie sono state caricate in macchina , il dispositivo di sicurezza è stato schierato sotto casa, in via Libertà, a Palermo, dopo che ieri una ditta di traslochi aveva caricato mobili ...Ieri il trasloco dalla casa di Palermo oggi il presidente Sergio Mattarella parte per la Capitale dove si sceglie il suo successore ...Senatore Renzi, l’Italia quando avrà un nuovo presidente della Repubblica? «Entro la settimana, spero non oltre giovedì o venerdì». Quale ...