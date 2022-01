LIVE Nadal-Shapovalov 6-3 0-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: primo set per il maiorchino (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Shapovalov non è proprio a suo agio a rete: volée rivedibile su cui Nadal arriva e chiude i conti. 30-0 Altra buona prima del canadese. 15-0 Seconda con il kick ad uscire per Shapovalov, fuori giri la risposta di Nadal. GAME Nadal, 1-1. Torna la prima di servizio e Rafa chiude i conti in questo secondo gioco. 40-30 Stavolta l’errore di dritto è del mancino di Manacor. 40-15 Doppio fallo di Nadal, secondo del match. 40-0 Possiamo dirlo con certezza: il dritto del canadese oggi è in giornata no. 30-0 Errore di dritto di Shapovalov. 15-0 Brutta risposta sulla seconda di Nadal. Continua la polemica di Shapovalov con il giudice di sedia, abbastanza fuori ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15non è proprio a suo agio a rete: volée rivedibile su cuiarriva e chiude i conti. 30-0 Altra buona prima del canadese. 15-0 Seconda con il kick ad uscire per, fuori giri la risposta di. GAME, 1-1. Torna la prima di servizio e Rafa chiude i conti in questo secondo gioco. 40-30 Stavolta l’errore di dritto è del mancino di Manacor. 40-15 Doppio fallo di, secondo del match. 40-0 Possiamo dirlo con certezza: il dritto del canadese oggi è in giornata no. 30-0 Errore di dritto di. 15-0 Brutta risposta sulla seconda di. Continua la polemica dicon il giudice di sedia, abbastanza fuori ...

