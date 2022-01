Lente di ingrandimento Windows per fare lo zoom (Di martedì 25 gennaio 2022) La Lente di ingrandimento in Windows è utilizzata principalmente per fornire supporto ai disabili visivi ma può essere utilizzata anche per fare lo zoom sulle presentazioni o su precise pagine web, specie quando viene effettuata una presentazione ad una sala o in un convegno. Gli strumenti presenti sui vecchi Windows però non sono molto comodi da utilizzare con tastiera e mouse, rendendo quindi necessario utilizzare solo la Lente delle versioni più nuove di Windows o dei programmi dedicati per controllare lo zoom di una precisa area dello schermo. Nella guida che segue vi mostreremo come utilizzare lo zoom nelle presentazioni utilizzando la Lente d'ingrandimento di ... Leggi su navigaweb (Di martedì 25 gennaio 2022) Ladiinè utilizzata principalmente per fornire supporto ai disabili visivi ma può essere utilizzata anche perlosulle presentazioni o su precise pagine web, specie quando viene effettuata una presentazione ad una sala o in un convegno. Gli strumenti presenti sui vecchiperò non sono molto comodi da utilizzare con tastiera e mouse, rendendo quindi necessario utilizzare solo ladelle versioni più nuove dio dei programmi dedicati per controllare lodi una precisa area dello schermo. Nella guida che segue vi mostreremo come utilizzare lonelle presentazioni utilizzando lad'di ...

