Le trattative per il Quirinale sembrano essersi complicate (Di martedì 25 gennaio 2022) Il primo giorno delle votazioni per il presidente della Repubblica non ha risolto i veti e gli ostacoli, anzi Leggi su ilpost (Di martedì 25 gennaio 2022) Il primo giorno delle votazioni per il presidente della Repubblica non ha risolto i veti e gli ostacoli, anzi

Advertising

reportrai3 : Sono ore in cui fervono le trattative per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Per le elezioni del… - capuanogio : #Arrivabene ha l'obiettivo di tagliare del 15% il monte ingaggi della #Juventus. Ecco perché sui contratti in scade… - karn0v : RT @ilpost: Le trattative per il Quirinale sembrano essersi complicate - SilviaPrato1 : RT @BuglianoCalcio: Il Bugliano Calcio tiene a precisare, a scanso di equivoci, di non volersi intromettere nelle trattative per le prestaz… - r_cardy : RT @BuglianoCalcio: Il Bugliano Calcio tiene a precisare, a scanso di equivoci, di non volersi intromettere nelle trattative per le prestaz… -