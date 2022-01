Inter: Marotta prende Gosens. Zhang i bond (Di martedì 25 gennaio 2022) L’Inter piazza il colpo Robin Gosens. Il giocatore dell’Atalanta vicinissimo: costa 30 milioni di euro ai nerazzurri. Una cifra enorme per il calciomercato di gennaio, ancora più grande se si pensa che la società nerazzurra è sommersa di debiti. Eppure Marotta è riuscito a portare Gosens all’Inter. La notizia non è ancora ufficiale ma le parti sono vicinissime. Si parla di un accordo già trovato per il calciatore che è pronto a trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi. l’Inter prenderà il giocatore dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto: prezzo fissato a 30 milioni di euro. Inter debiti e Gosens L’acquisto di Gosens sarà registrato nel prossimo esercizio, ma questo non togliere che l’Inter ... Leggi su napolipiu (Di martedì 25 gennaio 2022) L’piazza il colpo Robin. Il giocatore dell’Atalanta vicinissimo: costa 30 milioni di euro ai nerazzurri. Una cifra enorme per il calciomercato di gennaio, ancora più grande se si pensa che la società nerazzurra è sommersa di debiti. Eppureè riuscito a portareall’. La notizia non è ancora ufficiale ma le parti sono vicinissime. Si parla di un accordo già trovato per il calciatore che è pronto a trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi. l’rà il giocatore dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto: prezzo fissato a 30 milioni di euro.debiti eL’acquisto disarà registrato nel prossimo esercizio, ma questo non togliere che l’...

