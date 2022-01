Il Vescovo Lagnese celebra la Messa “in memoria” di don Salvatore d’Angelo (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – In occasione dei 102 anni dalla nascita di don Salvatore d’Angelo (1920 – 2022), stamane, alle ore 10, nella Chiesa di Santa Maria della Pace del Villaggio dei Ragazzi, è stata celebrata da S.E. Rev.ma Pietro Lagnese, Vescovo di Caserta, una Santa Messa “in ricordo” del Fondatore del “Villaggio”. Hanno concelebrato alcuni sacerdoti della forania di Maddaloni (don Edoardo Santo, della Chiesa di Maria Santissima Immacolata, don Antonio Tarvisio, della Chiesa di Santa Sofia, Padre Leonardo Cuccurullo, della Chiesa dell’Annunziata) e don Matteo Coppola, della Chiesa dei Santi Gennaro e Giuseppe di Caserta. Presente, tra gli altri, il dott. Felicio De Luca, Commissario Straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – In occasione dei 102 anni dalla nascita di don(1920 – 2022), stamane, alle ore 10, nella Chiesa di Santa Maria della Pace del Villaggio dei Ragazzi, è statata da S.E. Rev.ma Pietrodi Caserta, una Santa“in ricordo” del Fondatore del “Villaggio”. Hanno conto alcuni sacerdoti della forania di Maddaloni (don Edoardo Santo, della Chiesa di Maria Santissima Immacolata, don Antonio Tarvisio, della Chiesa di Santa Sofia, Padre Leonardo Cuccurullo, della Chiesa dell’Annunziata) e don Matteo Coppola, della Chiesa dei Santi Gennaro e Giuseppe di Caserta. Presente, tra gli altri, il dott. Felicio De Luca, Commissario Straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, il ...

