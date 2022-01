I primi indagati per le violenze in Piazza Duomo a Milano la notte di Capodanno (Di martedì 25 gennaio 2022) Violenza sessuale di gruppo e rapina: queste le ipotesi di reato avanzate nei confronti di tre ragazzi italiani di origine marocchina, ritenuti responsabili dell’aggressione nei confronti di due giovani donne tedesche in Piazza Duomo a Milano la notte di Capodanno. Altri due ragazzi di età compresa tra i 19 e i 24 anni di nazionalità marocchina con permesso di soggiorno sono stati perquisiti oggi. Nelle loro abitazioni sono stati sequestrati dispositivi elettronici ed indumenti corrispondenti a quelli indossati la notte del primo gennaio 2022. Le perquisizioni degli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno visto il coinvolgimento anche dei poliziotti della sezione di polizia giudiziaria in servizio presso la Procura di Milano, della Squadra Mobile ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Violenza sessuale di gruppo e rapina: queste le ipotesi di reato avanzate nei confronti di tre ragazzi italiani di origine marocchina, ritenuti responsabili dell’aggressione nei confronti di due giovani donne tedesche inladi. Altri due ragazzi di età compresa tra i 19 e i 24 anni di nazionalità marocchina con permesso di soggiorno sono stati perquisiti oggi. Nelle loro abitazioni sono stati sequestrati dispositivi elettronici ed indumenti corrispondenti a quelli indossati ladel primo gennaio 2022. Le perquisizioni degli agenti della Squadra Mobile dihanno visto il coinvolgimento anche dei poliziotti della sezione di polizia giudiziaria in servizio presso la Procura di, della Squadra Mobile ...

