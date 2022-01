Gunther Steiner, team principal Haas:”I nostri piloti crescono…” (Di martedì 25 gennaio 2022) Ultimi nel Mondiale 2021 con zero punti incassati. Mick Schumacher e Nikita Mazepin hanno vissuto da rookie il loro primo anno da pilota titolare al volante di una vettura di Formula Uno. Il team statunitense Haas era consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato nelle curve della stagione appena archiviata, ma Gunther Steiner (team principal) è certo che l’anno passato ha migliorato sensibilmente i suoi piloti. Gunther Steiner (Haas): “Sapevamo delle difficoltà con due rookie…” Ecco cosa ha detto il team principal di Haas ai microfoni di motorsport: “Sapevamo quello che stavamo facendo, anche se non sapevamo come sarebbe andata. Soltanto in pista hai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Ultimi nel Mondiale 2021 con zero punti incassati. Mick Schumacher e Nikita Mazepin hanno vissuto da rookie il loro primo anno da pilota titolare al volante di una vettura di Formula Uno. Ilstatunitenseera consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato nelle curve della stagione appena archiviata, ma) è certo che l’anno passato ha migliorato sensibilmente i suoi): “Sapevamo delle difficoltà con due rookie…” Ecco cosa ha detto ildiai microfoni di motorsport: “Sapevamo quello che stavamo facendo, anche se non sapevamo come sarebbe andata. Soltanto in pista hai ...

Advertising

FormulaPassion : #F1 | 'Senza il budget cap, siamo finiti al quinto posto nel 2018. Perché non dovremmo tornare in quella posizione?… - louroth84 : @LoveSSLazio puntano il dito sull'uomo di facciata. come se si puntasse il dito su Totò Wolff o su Gunther Steiner -