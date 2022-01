GPS supplenze, verso l’eliminazione della seconda fascia infanzia primaria per i laureandi di Scienze della formazione primaria (Di martedì 25 gennaio 2022) supplenze: è difficile reperire insegnanti? Le scuole faticano a trovare il docente con il titolo giusto e sono costrette ad assumere senza titoli? Il Ministero sembra essere sordo e cieco rispetto a quanto avviene giornalmente nelle scuole, vista la proposta presentata ieri ai sindacati nella bozza per il Regolamento delle supplenze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 25 gennaio 2022): è difficile reperire insegnanti? Le scuole faticano a trovare il docente con il titolo giusto e sono costrette ad assumere senza titoli? Il Ministero sembra essere sordo e cieco rispetto a quanto avviene giornalmente nelle scuole, vista la proposta presentata ieri ai sindacati nella bozza per il Regolamento delle. L'articolo .

