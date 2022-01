Elezione Presidente della Repubblica: secondo scrutinio e spoglio. Diretta TP (Di martedì 25 gennaio 2022) Elezione Presidente della Repubblica: la prima votazione, tenutasi ieri lunedì 24 gennaio 2022, si è chiusa con un nulla di fatto. Anche la seconda, a meno di sorprese inaspettate, si chiuderà con lo stesso risultato. PER AGGIORNARE LA Diretta PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER 08.00 In attesa dell’inizio della seconda giornata di votazioni, si comincerà alle ore 15, un approfondimento sull’età media degli eletti al Quirinale negli scorsi decenni. Quali incarichi e ruoli politico-istituzionali hanno ricoperto i Presidenti della Repubblica prima di salire al Colle? Elezione Presidente della Repubblica: come ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 25 gennaio 2022): la prima votazione, tenutasi ieri lunedì 24 gennaio 2022, si è chiusa con un nulla di fatto. Anche la seconda, a meno di sorprese inaspettate, si chiuderà con lo stesso risultato. PER AGGIORNARE LAPREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER 08.00 In attesa dell’inizioseconda giornata di votazioni, si comincerà alle ore 15, un approfondimento sull’età media degli eletti al Quirinale negli scorsi decenni. Quali incarichi e ruoli politico-istituzionali hanno ricoperto i Presidentiprima di salire al Colle?: come ...

