Covid oggi Piemonte | 18 656 contagi e 23 morti | bollettino 25 gennaio

(Adnkronos) – Sono 18.656 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 gennaio 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 23 morti. Il tasso di positività nella Regione è pari al 14,9% su 125.106 tamponi eseguiti, di cui 112.190 antigenici. Da ieri sono guarite 22.163 persone. I ricoverati in terapia intensiva sono 144, 9 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.115, 25 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 167.505. Da inizio pandemia sono morte 12.504 persone.

