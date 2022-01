CorSport | Mertens è il vero nove | la sua duttilità permette a Spalletti di utilizzarlo con Osimhen

(Di martedì 25 gennaio 2022) Con il ritorno di VictorLucianoha solo l’imbarazzo della scelta in attacco. Il Corriere dello Sport ne scrive elogiando ladi, che consente di schierarli anche insieme.è un elemento unico, per l’allenatore, con caratteristiche non facili da trovare, ma, scrive il quotidiano sportivo, “è il prototipo dell’attaccante moderno, quello che non rientra in alcun tipo di schema, quello che sfugge alle linee o le attacca, quello che sa dominare le fasi del gioco, conservando la propria autonomia senza sprechi eccessivi e poi ribaltando con un guizzo o una invenzione un momento delicato.è il, mica il falso, che consente di palleggiare, cheai ...

Secondo il quotidiano sportivo, Spalletti si affiderà acentravanti, con alle spalle Insigne, che torna dall'infortunio, Zielinski e Lozano, che ha dimostrato di essere in forma contro il ...I numeri: 143 le reti di, 114 quelli di Insigne, Zielinski è a quota 38, Fabian 20, Elmas 10. E poi ci sono Osimhen , con 19 gol, Lozano a 25, Politano 16 e Petagna con 8 reti. Una marea di ...In difesa, davanti a Meret, ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In difesa, davanti a Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. La Salernitana, come dichiarato ieri da C ...Successo ai supplementari per l'Inter di Simone Inzaghi sull'Empoli ed il Corriere dello Sport titola: "Inter, Sensi unico". Un Empoli che fa soffrire i nerazzurri, ...