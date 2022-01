Coppa d’Africa 2022 | presidente Camerun apre inchiesta su tragedia di Yaoundè

Leggi su sportface

(Di martedì 25 gennaio 2022) Paul Biya,del, ha ordinato l’apertura di un’in merito ai fatti di. Qui ieri sera hanno perso la vita ben otto persone nella calca per entrare allo stadio per assistere agli ottavi di finale dellatrae Comore (poi finita 2-1). Renè Emmanuel Sadi, ministro della Comunicazione, ha precisato che sono rimaste ferite anche trentotto persone, tra cui due donne ed un bambino. Queste le sue parole: “Il Capo dello Stato ha disposto l’apertura di un’indagine perchè piena luce sia fatta su questo tragico incidente. Le vittime sono state immediatamente trasportate in ambulanza, ma il traffico stradale pesante ha rallentato le operazioni di soccorso”. SportFace.