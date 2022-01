Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presentano “Talk on the Beach” | i dettagli

Leggi su 361magazine

(Di martedì 25 gennaio 2022)on the, un’incredibile serata di gala con i protagonisti della terza edizione di Ex on TheItalia: ecco iPer i fan del dating più hot della tv è in arrivo un’ultima imperdibile sorpresa:on the, un’incredibile serata di gala con i protagonisti della terza edizione di Ex on TheItalia che si ritrovano per commentare e rivedere le loro avventure in Colombia. Un doppio appuntamento, in onda mercoledì 26 gennaio e mercoledì 2 febbraio alle 22.00 in prima tv assoluta solo su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW). A condurre le due serate evento la coppia che è al timone dello show per il secondo anno consecutivo:. Al loro ...