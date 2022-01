Carburanti, Codacons: “Per un pieno 15 euro in più dello scorso anno” (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA – “I nuovi rincari che si stanno registrando presso i distributori di Carburanti portano oggi un pieno di benzina e gasolio a costare circa 15 euro in più rispetto allo stesso periodo del 2021”. Lo afferma il Codacons, commentando i dati settimanali forniti oggi dal Mite. “Oggi la benzina, con un prezzo medio pari a 1,778 euro al litro, costa il 20,4% in più rispetto ad un anno fa – afferma il presidente Carlo Rienzi – Il gasolio (1,647 euro/litro) è aumentato in un anno del +22,3%, incrementi che hanno effetti diretti sulle spese dei consumatori: solo per i rifornimenti di carburante una famiglia spende oggi 362,4 euro in più all’anno a causa dei rialzi dei listini alla ... Leggi su lopinionista (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA – “I nuovi rincari che si stregistrando presso i distributori diportano oggi undi benzina e gasolio a costare circa 15in più rispetto allo stesso periodo del 2021”. Lo afferma il, commentando i dati settimanali forniti oggi dal Mite. “Oggi la benzina, con un prezzo medio pari a 1,778al litro, costa il 20,4% in più rispetto ad unfa – afferma il presidente Carlo Rienzi – Il gasolio (1,647/litro) è aumentato in undel +22,3%, incrementi che heffetti diretti sulle spese dei consumatori: solo per i rifornimenti di carburante una famiglia spende oggi 362,4in più all’a causa dei rialzi dei listini alla ...

