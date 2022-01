Call of Duty, bruttissima notizia per i giocatori: l’annuncio spiazza tutti (Di martedì 25 gennaio 2022) Una bruttissima notizia per i giocatori di Call of Duty: l’annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno a spiazzare tutti. Uno dei titoli di maggiore successo e tra i giochi di guerra più apprezzati dagli utenti. Dal 2005 sono trascorsi quasi vent’anni ormai, ma la casa produttrice ha sempre mantenuto un ritmo di pubblicazione serrato. Un titolo all’anno: un lavoro davvero importante e serrato per cercare di rientrare sempre nei tempi. Call of Duty Warzone Pacific (via social)Recentemente Microsoft ha concretizzato e finalizzato l’acquisto di Activision Blizzard e contemporaneamente è uscito dalle scene Bobby Kotick, amministratore delegato. Due notizie davvero importanti che potrebbero dar vita a ... Leggi su vesuvius (Di martedì 25 gennaio 2022) Unaper idiofarriva come un fulmine a ciel sereno are. Uno dei titoli di maggiore successo e tra i giochi di guerra più apprezzati dagli utenti. Dal 2005 sono trascorsi quasi vent’anni ormai, ma la casa produttrice ha sempre mantenuto un ritmo di pubblicazione serrato. Un titolo all’anno: un lavoro davvero importante e serrato per cercare di rientrare sempre nei tempi.ofWarzone Pacific (via social)Recentemente Microsoft ha concretizzato e finalizzato l’acquisto di Activision Blizzard e contemporaneamente è uscito dalle scene Bobby Kotick, amministratore delegato. Due notizie davvero importanti che potrebbero dar vita a ...

