Back to school: ultimo appuntamento con i Vip ripetenti di Nicola Savino. Ecco chi sostiene l'esame (Di martedì 25 gennaio 2022) Ultima puntata per i protagonisti del sorprendente Back to school. Il programma torna in onda eccezionalmente di mercoledì per concludere il suo viaggio all'insegna degli esami di quinta elementare che hanno dovuto sostenere svariati personaggi famosi del nostro mondo dello spettacolo. Nella prima serata di mercoledì 26 gennaio 2022 la trasmissione condotta da Nicola Savino ci mostra le disperate gesta dei maestrini compresi tra i 6 e gli 11 anni nel tentativo disperato di preparare i malcapitati Vip per affrontare la spietata commissione del programma. Ecco chi saranno i protagonisti del quinto ed ultimo appuntamento di Back to school in onda su Italia1 mercoledì 26 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:20.

