Australian Open 2022, cuore Berrettini: Monfils k.o. al quinto set. Ora la semifinale con Nadal (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteo Berrettini è in semifinale agli Australian Open 2022. L’azzurro, come a New York nel 2019, ha sconfitto ai quarti di finale il francese Gael Monfils in cinque set: 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2 lo score finale dopo tre ore e cinquantadue minuti di battaglia. E’ la terza semifinale Slam nella storia del tennis italiano, la terza messa a segno dal giocatore romano (prima conquistata a Melbourne). Matteo adesso è il secondo italiano nella storia ad aver raggiunto il maggior numero di semifinali Major in coabitazione con Adriano Panatta. Al primo posto c’è Nicola Pietrangeli con cinque. L’italiano, sempre come successo in quella straordinaria edizione degli US Open di due anni fa, se la vedrà contro Rafael Nadal, che stamattina ha ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteoè inagli. L’azzurro, come a New York nel 2019, ha sconfitto ai quarti di finale il francese Gaelin cinque set: 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2 lo score finale dopo tre ore e cinquantadue minuti di battaglia. E’ la terzaSlam nella storia del tennis italiano, la terza messa a segno dal giocatore romano (prima conquistata a Melbourne). Matteo adesso è il secondo italiano nella storia ad aver raggiunto il maggior numero di semifinali Major in coabitazione con Adriano Panatta. Al primo posto c’è Nicola Pietrangeli con cinque. L’italiano, sempre come successo in quella straordinaria edizione degli USdi due anni fa, se la vedrà contro Rafael, che stamattina ha ...

URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - allofmehs : RT @GeorgeSpalluto: PRIMO ITALIANO DI SEMPRE in SEMIFINALE agli AUSTRALIAN OPEN in 117 anni di storia. Matteo #BERRETTINI fa la STORIA. Al…

