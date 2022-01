Antonino Spinalbese pubblica un video con Luna Marì | la sorella commenta e il web si commuove

(Di martedì 25 gennaio 2022)ormai è ufficialmente un papà single. Ormai da un pò di tempo a questa parte, è ufficiale il fatto che Belen Rodriguez esi siano lasciati, subito dopo la nascita della piccola. Di fatto oggiè un papà single e sembra che non perda occasione sui social per sottolineare proprio questo aspetto. Lo abbiamo visto sin da subito molto tenero insieme alla sua piccolina, molti gli scattiti sui social che lo ritraggono con in braccio la bambina., papà single innamorato della sua bambina Adesso, sui social, lo stesso hato unmolto bello e piuttosto commovente, dopo sono stati inclusi tanti momenti trascorsi insieme ...

Nonostante lui e Belen si siano detti addiocontinua a essere un papà presente con sua figlia Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio. In queste ore l'hair stylist ha dedicato un tenero video alla sua bambina....Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci starebbero riprovando dopo la rottura cona pochi mesi dalla nascita della piccola Luna Marì . E' il portale Very Inutil People che in anteprima svela alcuni dettagli con protagonisti anche gli ex fidanzati della showgirl ...Immagini e video carichi d'amore sulle note del brano 'Shape of my heart' di Sting, brano che significa 'forma del mio cuore'. E' un video bellissimo quello pubblicato da Antonino Spinalbese su Instag ...Magari sembro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belen è il disegno riuscito meglio della mia vita” Una dolce dedica di papà sulle note di “Shape of my heart” di Sting, sono que ...