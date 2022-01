Torino Cities of the Future Accelerator, primo acceleratore italiano di startup per Smart Cities (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sarà Ogr Torino il quartier generale di Torino Cities of the Future Accelerator, il primo Acceleratore italiano di startup dedicato alle Smart Cities. L’iniziativa, promossa da Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Intesa Sanpaolo Innovation Center in collaborazione con l’Acceleratore americano Techstars, rientra nella più ampia partnership avviata nel 2019 con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della città di Torino come ecosistema internazionale per l’innovazione e la sua affermazione come modello di successo in Italia e in Europa. Il Torino Cities of the ... Leggi su fmag (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sarà Ogril quartier generale diof the, ildidedicato alle. L’iniziativa, promossa da Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Intesa Sanpaolo Innovation Center in collaborazione con l’e americano Techstars, rientra nella più ampia partnership avviata nel 2019 con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della città dicome ecosistema internazionale per l’innovazione e la sua affermazione come modello di successo in Italia e in Europa. Ilof the ...

