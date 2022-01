Schede segnate, Fico adotta un metodo per neutralizzarle: leggerà solo il cognome (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il presidente della Camera Roberto Fico durante lo spoglio delle Schede per l’elezione del Capo dello Stato leggerà solo il cognome quando è inequivocabile. leggerà nome e cognome, invece, nel caso in cui entrambi siano riportati nella scheda e la lettura del solo cognome non consenta l’univoca attribuzione del voto. Lo ha annunciato Roberto Fico all’Ufficio di presidenza congiunto. Un sistema, quello delle Schede segnate, che rende così riconoscibili i voti dei partiti o delle cordate che puntano su un nome. LEGGI ANCHE Perché Fico difende il suo privilegio per l’utilizzo dei voli di Stato Fico, da leader dei centri sociali ad inviato del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il presidente della Camera Robertodurante lo spoglio delleper l’elezione del Capo dello Statoilquando è inequivocabile.nome e, invece, nel caso in cui entrambi siano riportati nella scheda e la lettura delnon consenta l’univoca attribuzione del voto. Lo ha annunciato Robertoall’Ufficio di presidenza congiunto. Un sistema, quello delle, che rende così riconoscibili i voti dei partiti o delle cordate che puntano su un nome. LEGGI ANCHE Perchédifende il suo privilegio per l’utilizzo dei voli di Stato, da leader dei centri sociali ad inviato del ...

