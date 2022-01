Sampdoria | ufficiale la sua cessione | va in Serie B!

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il giocatore blucerchiato ha abbandonato ufficialmente la. È infattiil suo addio. La sua carriera proseguirà in un nuovo club, precisamente il Pisa che tanto sta facendo bene inB e che sogna il clamoroso e inaspettato ritorno inA.Torregrossa: ha firmato con il Pisa!, Torregrossa,L’attaccante ex Brescia ha ormai salutato il club di Genova. La trattativa andava avanti spedita da giorni: mancava solamente l’ufficialità per chiudere definitivamente l’operazione. E l’ufficialità è arrivata oggi stesso tramite un comunicato della. La formula dell’operazione è la seguente:a titolo temporaneo con diritto di opzione ...

SkySport : ULTIM'ORA SAMPDORIA, GIAMPAOLO HA FIRMATO IL CONTRATTO A breve annuncio ufficiale, alle 15 primo allenamento… - rickysamp69 : RT @SampNews24: #Spezia #Sampdoria, Federclubs: «Aggredite famiglie con bambini. Azione inqualificabile» - SampNews24 : #Spezia #Sampdoria, Federclubs: «Aggredite famiglie con bambini. Azione inqualificabile» - SampNews24 : Flop #Ranieri al #Watford: ufficiale l’esonero dell’ex #Sampdoria - LeBombeDiVlad : ? UFFICIALE - #Sampdoria, ceduto #Torregrossa al #Pisa #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -

GENOVA - Un'operazione già annunciata ma che ora è ufficiale: l'attaccante Ernesto Torregrossa passa a titolo temporaneo dalla Sampdoria al Pisa, con diritto o obbligo di riscatto alla fine del campio ...