Ritorno in classe, Locatelli: “Attività in presenza sempre prioritaria, tutelati gli studenti, già penalizzati l’anno scorso” (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Abbiamo sempre considerato prioritario mantenere aperti gli istituti scolastici, garantendo la presenza in classe. Tutto questo per tutelare gli studenti, penalizzati già dal precedente anno scolastico". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Abbiamoconsiderato prioritario mantenere aperti gli istituti scolastici, garantendo lain. Tutto questo per tutelare gligià dal precedente anno scolastico". L'articolo .

Advertising

GustavoMichele6 : Se il governo dovesse decidere il ritorno in classe dopo tampone antigenico, che Crisanti considera giustamente inu… - RaffaSalzano74 : RT @francesco_terry: Il professor Remuzzi spiega il protocollo sulle cure domiciliari in caso di infezione da Covid...e intanto io ritorno… - GrainSand__Anja : RT @francesco_terry: Il professor Remuzzi spiega il protocollo sulle cure domiciliari in caso di infezione da Covid...e intanto io ritorno… - Vale22046 : RT @francesco_terry: Il professor Remuzzi spiega il protocollo sulle cure domiciliari in caso di infezione da Covid...e intanto io ritorno… - __alwaysthesun : RT @francesco_terry: Il professor Remuzzi spiega il protocollo sulle cure domiciliari in caso di infezione da Covid...e intanto io ritorno… -