Quirinale | urne aperte Salvini da Draghi | poi summit con Letta e Conte

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Nell’Aula di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, la prima votazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione del Capo dello Stato al. Al banco della presidenza ci sono i Presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati., Bossi il primo a votare In Aula anche i delegati regionali, chiamati al voto a fianco di deputati e senatori. I grandi elettori sono 1008, la maggioranza qualificata obbligatoria con cui eleggere l’inquilino del Colle fino alla terza votazione è di 672. Oggi 24 gennaio lo scrutinio in corso è meramente ‘esplorativo’ e forse neppure. Registra il fatto che non c’è intesa, per cui si prevede prevalgano le schede bianche e nulle. Il primo a essere chiamato a votare è stato Umberto Bossi, quindi hanno votato altri 4 parlamentari costretti sulla sedia a rotelle. Fra i senatori a ...