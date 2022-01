Quirinale, Sgarbi: “Casellati alternativa a Draghi, Berlusconi ci pensa” (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Silvio Berlusconi “avrebbe vinto se ieri avesse dato il nome alternativo a Draghi che credo potrebbe essere nella sua mente quello della Casellati. Lui ha detto no a Draghi, questo diventa un limite all’azione politica”. Lo ha detto Vittorio Sgarbicommentando la decisione di Silvio Berlusconi di fare un passo indietro e rinunciare alla candidatura a presidente della Repubblica, dopo aver preso atto che non avrebbe avuto i voti sufficienti. Negli scenari resi possibili dall’incertezza su nomi e candidati, Sgarbi non esclude un “contropiede” dei centristi del centrodestra che potrebbero decidere di fare “il gesto più clamoroso ma anche più facile, ovvero quello di votare Draghi. Se il centrodestra votasse Draghi soltanto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Silvio“avrebbe vinto se ieri avesse dato il nome alternativo ache credo potrebbe essere nella sua mente quello della. Lui ha detto no a, questo diventa un limite all’azione politica”. Lo ha detto Vittoriocommentando la decisione di Silviodi fare un passo indietro e rinunciare alla candidatura a presidente della Repubblica, dopo aver preso atto che non avrebbe avuto i voti sufficienti. Negli scenari resi possibili dall’incertezza su nomi e candidati,non esclude un “contropiede” dei centristi del centrodestra che potrebbero decidere di fare “il gesto più clamoroso ma anche più facile, ovvero quello di votare. Se il centrodestra votassesoltanto ...

