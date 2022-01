**Quirinale: incontro tra Draghi e Salvini in mattinata** (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - incontro tra il premier Mario Draghi e il leader della Lega Matteo Salvini questa mattina. L'incontro non avrebbe avuto luogo nella sede del governo. Fonti di Palazzo Chigi, interpellate sull'incontro, rispondono con un "no comment". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Adnkronos) -tra il premier Marioe il leader della Lega Matteoquesta mattina. L'non avrebbe avuto luogo nella sede del governo. Fonti di Palazzo Chigi, interpellate sull', rispondono con un "no comment".

