Quirinale, Carelli (CI): voteremo scheda bianca (Di lunedì 24 gennaio 2022) "I due schieramenti non hanno ancora trovato ancora l'accordo su un candidato che abbia un alto profilo istituzionale. Si sta lavorando a questo. Penso che alla prima votazione voteremo scheda bianca, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) "I due schieramenti non hanno ancora trovato ancora l'accordo su un candidato che abbia un alto profilo istituzionale. Si sta lavorando a questo. Penso che alla prima votazione, ...

Advertising

valtaro : #Berlusconi al Quirinale, Emilio Carelli: 'Se questi numeri come sembra non ci sono pensiamo ...… - patriziarutigl1 : RT @La7tv: #lariachetira @EmilioCarelli: 'Il Presidente della Repubblica deve rappresentare l'unità del Paese, se i numeri per #Berlusconi… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @EmilioCarelli: 'Il Presidente della Repubblica deve rappresentare l'unità del Paese, se i numeri per #Berlusconi… - Agenpress : Quirinale. Carelli (CI), Berlusconi deve sciogliere la riserva, verificare i numeri. Ma io vedrei meglio Draghi… - EmilioCarelli : RT @La7tv: #lariachetira @EmilioCarelli: 'Il Presidente della Repubblica deve rappresentare l'unità del Paese, se i numeri per #Berlusconi… -