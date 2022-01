PSVITA SWITCH Rilasciato fake-08 v0 0 2 14

Leggi su gamesandconsoles

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Lo sviluppatore jtothebell haun nuovo aggiornamento di-08 con la nuova versione 0.0.2.14.-08 è un emulatore Pico 8 per console non correlato o supportato dal software di Lexaloffle.Pico 8 è una macchina virtuale e un motore di gioco creato da Lexaloffle Games. È progettato per imitare una ” console per videogiochi fantasy” , emulando le severe limitazioni hardware delle console per videogiochi intorno ai primi anni ’80. L’obiettivo di questo è quello di stimolare la propria creatività e ingegnosità nella produzione di giochi, ed evitare di essere sopraffatti dalle molte possibilità di strumenti e macchine moderne. Un tale design consente anche ai giochi Pico-8 di avere un aspetto familiare. L’ultima versione include le versioni per Nintendo 3DS, Nintendo, Sony PS Vita e Nintendo Wii ...