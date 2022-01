Pradé: 'Per Vlahovic pronti a tutto. Non possiamo rischiare di perderlo a zero' (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Per Vlahovic abbiamo ricevuto offerte importanti - ha confermato Daniele Pradè a Sportitalia - , che abbiamo valutato e sono molto sostanziose, ma non abbiamo mai avuto un riscontro dagli agenti del ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Perabbiamo ricevuto offerte importanti - ha confermato Daniele Pradè a Sportitalia - , che abbiamo valutato e sono molto sostanziose, ma non abbiamo mai avuto un riscontro dagli agenti del ...

Ultime Notizie dalla rete : Pradé Per Pradé: 'Per Vlahovic pronti a tutto. Non possiamo rischiare di perderlo a zero' ... vogliamo capire quello che vogliono il calciatore e gli agenti, siamo aperti anche a rimetterci seduti per il rinnovo di contratto, abbiamo avuto offerte concrete per cederlo. Per una società come ...

Juventus, Pradè su Vlahovic: 'Oltre 70 milioni, senza contropartite' Siamo anche pronti a rimetterci seduti, abbiamo fatto offerte per il rinnovo importante, abbiamo offerte importanti per cederlo. Una società come la nostra non può permettersi di perdere il ...

