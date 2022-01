Nuoto, si va verso lo spostamento dei Mondiali 2022 a luglio 2023 (Di lunedì 24 gennaio 2022) La versione brasiliana del sito Swim Channel ha anticipato la notizia dello spostamento a luglio 2023 dei Mondiali di Nuoto previsti originariamente dal 13 al 29 maggio 2022 a Fukuoka, in Giappone. La rassegna iridata inizialmente era prevista nel 2021, ma era slittata dopo lo spostamento delle Olimpiadi di Tokyo. La FINA avrebbe deciso di rivedere tutte le date delle principali competizioni internazionali fino ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 dopo la nuova ondata di contagi dovuti alla variante Omicron del Covid-19 e le conseguenti restrizioni ai viaggi internazionali. I Mondiali di Doha 2023, previsti nel mese di novembre, saranno spostati a gennaio 2024, dunque a pochi mesi dalle Olimpiadi parigine: se ciò fosse confermato sarebbe ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) La versione brasiliana del sito Swim Channel ha anticipato la notizia dellodeidiprevisti originariamente dal 13 al 29 maggioa Fukuoka, in Giappone. La rassegna iridata inizialmente era prevista nel 2021, ma era slittata dopo lodelle Olimpiadi di Tokyo. La FINA avrebbe deciso di rivedere tutte le date delle principali competizioni internazionali fino ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 dopo la nuova ondata di contagi dovuti alla variante Omicron del Covid-19 e le conseguenti restrizioni ai viaggi internazionali. Idi Doha, previsti nel mese di novembre, saranno spostati a gennaio 2024, dunque a pochi mesi dalle Olimpiadi parigine: se ciò fosse confermato sarebbe ...

