Nadal-Shapovalov in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Rafaeldovrà vedersela con Denisai quarti di finale degli, torneo Slam d’inizio stagione. Il maiorchino ha superato in serie Marcos Giron, Yannick Hanfmann, Karen Khachanov e Adrian Mannarino, lasciando un solo set per strada e offrendo la sensazione di star bene dal punto di vista puramente fisico. Il canadese, dal canto suo, dopo aver sorpreso inaspettatamente Alexander Zverev al terzo turno, arriva con una speciale carica a giocarsi un posto per le semifinali del prestigioso evento sul cemento outdoor aussie; i confronti precedenti favoriscono, sebbenesia salito in cattedra primordialmente proprio dopo una vittoria su cemento ai discapito dello spagnolo, nel 2017, in quel di Montreal. Il nordamericano ...