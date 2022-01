Morata Barcellona | gli agenti in Italia | la pista si fa caliente

Advertising

PaoloRigamont10 : RT @Laudantes: Romeo Agresti su @LiveBianconera : pressing crescente per Alvaro Morata al Barcellona da parte di Xavi @romeoagresti - vivodijuvee : RT @Laudantes: Romeo Agresti su @LiveBianconera : pressing crescente per Alvaro Morata al Barcellona da parte di Xavi @romeoagresti - CrapanzanoRobin : RT @TUTTOJUVE_COM: Il Barcellona non molla Morata - Vincenzo140893 : RT @jordancs580: Ah dimenticavo.. #Vlahovic a Torino significa #morata a #Barcellona - theclaw96 : RT @jvcntrx: Romeo Agresti: mi arrivano conferme su Morata al Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Morata Barcellona

... il futuro di Alvaropotrebbe tornare in discussione nelle ultime ore di mercato. L'... è il primo nome nella lista di Xavi per rinforzare l'attacco, ma sin qui il suo approdo aè ...non è ha azzeccata una neppure per sbaglio , e quando Bentancur gli ha messo finalmente ...una stagione le sue reti le fa (ben 20 nell'ultima) ma in questo momento ha la testa al, ...Secondo la stampa spagnola, il Barcellona non molla Alvaro Morata. I blaugrana, infatti, vorrebbero tentare fino all'ultimo di prendere lo spagnolo, ma molto dipenderà da ...Calciomercato Juventus, svolta imminente per Vlahovic: nelle prossime ore i bianconeri formalizzeranno la prima offerta ufficiale.