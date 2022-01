Malore in campo: finisce a terra e non si rialza, il video mette i brividi ancora oggi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un momento drammatico quello vissuto da tutto il mondo del calcio la scorsa estate. Il video, ancora oggi, fa venire la pelle d’oca. Tanta paura quella vissuta nel corso degli europei quando Eriksen è caduto a terra; momenti drammatici che, per fortuna, non sono sfociati nella tragedia. Il video, però, mette ancora i brividi. LapresseUn Malore in campo che ha messo in apprensione tutto il mondo del calcio; dobbiamo tornare alla scorsa estate, al dodici giugno 2021 quando la Danimarca affrontava la Finlandia all’esordio, per entrambe le nazionali, all’europeo. Ci si aspettava tutto tranne quello che è realmente successo. Nel finale di primo tempo, dopo una rimessa laterale, Eriksen (all’epoca giocatore nerazzurro) cade ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un momento drammatico quello vissuto da tutto il mondo del calcio la scorsa estate. Il, fa venire la pelle d’oca. Tanta paura quella vissuta nel corso degli europei quando Eriksen è caduto a; momenti drammatici che, per fortuna, non sono sfociati nella tragedia. Il, però,. LapresseUninche ha messo in apprensione tutto il mondo del calcio; dobbiamo tornare alla scorsa estate, al dodici giugno 2021 quando la Danimarca affrontava la Finlandia all’esordio, per entrambe le nazionali, all’europeo. Ci si aspettava tutto tranne quello che è realmente successo. Nel finale di primo tempo, dopo una rimessa laterale, Eriksen (all’epoca giocatore nerazzurro) cade ...

