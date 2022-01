In Ucraina Putin si gioca (quasi) tutto (Di lunedì 24 gennaio 2022) La crisi Ucraina tiene in ostaggio l’Europa. Sono gli americani a farsene carico. I russi sono ben contenti di mettere le carte su un tavolo bilaterale Mosca-Washington. Come ai vecchi tempi. Siamo nell’anno di grazia 2022. L’Europa si è integrata, allargata, istituzionalizzata, globalizzata, incrinata, potenziata. Ma quando la sua sicurezza è a rischio dipende dagli Stati Uniti. Gli europei delegano Washington per supplire ai propri limiti di frazionamento politico, insufficienza militare e debolezza diplomatica. Il loro ruolo, tutt’altro che irrilevante, rimane quello di alleati dei quali gli Usa ha bisogno per presentare un fronte unito – che Mosca anelerebbe rompere; l’Ue (la Germania, ma anche l’Italia) avrà un peso determinante nell’efficacia o meno della punizione economica nel malaugurato scenario di invasione. Ma quando la posta nel piatto del poker con la ... Leggi su formiche (Di lunedì 24 gennaio 2022) La crisitiene in ostaggio l’Europa. Sono gli americani a farsene carico. I russi sono ben contenti di mettere le carte su un tavolo bilaterale Mosca-Washington. Come ai vecchi tempi. Siamo nell’anno di grazia 2022. L’Europa si è integrata, allargata, istituzionalizzata, globalizzata, incrinata, potenziata. Ma quando la sua sicurezza è a rischio dipende dagli Stati Uniti. Gli europei delegano Washington per supplire ai propri limiti di frazionamento politico, insufficienza militare e debolezza diplomatica. Il loro ruolo, tutt’altro che irrilevante, rimane quello di alleati dei quali gli Usa ha bisogno per presentare un fronte unito – che Mosca anelerebbe rompere; l’Ue (la Germania, ma anche l’Italia) avrà un peso determinante nell’efficacia o meno della punizione economica nel malaugurato scenario di invasione. Ma quando la posta nel piatto del poker con la ...

