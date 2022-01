Giornata della Memoria 2022: storia, significato ed eventi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il 27 gennaio di ogni anno è la Giornata della Memoria. Nata per ricordare la Shoah, lo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento nazisti, con il tempo questo giorno ha iniziato a informare sempre più sulle persecuzioni e le uccisioni di massa ai danni di vari gruppi di persone, tra cui omosessuali, rom, testimoni di Geova, comunisti, intellettuali di sinistra o comunque oppositori del Reich, prostitute, diversamente abili, malati mentali. Il significato della Giornata della Memoria Fonte: UnsplashC’è una regione specifica per cui la Giornata della Memoria è il 27 gennaio. È in questo giorno, nel 1945, che l’Armata Rossa fece il suo ingresso nel campo di concentramento di Auschwitz ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il 27 gennaio di ogni anno è la. Nata per ricordare la Shoah, lo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento nazisti, con il tempo questo giorno ha iniziato a informare sempre più sulle persecuzioni e le uccisioni di massa ai danni di vari gruppi di persone, tra cui omosessuali, rom, testimoni di Geova, comunisti, intellettuali di sinistra o comunque oppositori del Reich, prostitute, diversamente abili, malati mentali. IlFonte: UnsplashC’è una regione specifica per cui laè il 27 gennaio. È in questo giorno, nel 1945, che l’Armata Rossa fece il suo ingresso nel campo di concentramento di Auschwitz ...

TommasoTurci : Prima volta nella storia della Serie A in cui le due milanesi giocano in casa nella stessa giornata. Ieri Inter-Ven… - SerieA : Si conclude un'altra giornata di #SerieATIM?? Ecco tutti i risultati della 2??3??ª giornata. ?? ?? #WeAreCalcio - Lega_B : La classifica dopo la fine della 2??0??ª giornata di #SerieBKT ?? Pisa in testa ma Lecce che può prendere la vetta… - me_darkmode : Le mie prime lacrime della giornata ?? Giucas: quanto mi dispiace che se ne va, mi dispiace tanto, non gli dire nien… - Deianir17128382 : Oggi non ho trovato tante amiche e tanti amici cui dare il buongiorno. Auguro a tutte/i buon pranzo e buona continu… -