GF Vip | Federica Calemme e la crisi improvvisa | cosa le è successo?

A qualche ora dalla puntata di questa sera, lunedì 24 gennaio 2022, del Grande Fratello Vip 6, Federica Calemme ha avuto un crollo psicologico non riuscendo a fermare le copiose lacrime che scorrevano sul suo volto. Gli attimi di palese difficoltà sono avvenuti davanti a Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. Le due coinquiline hanno cercato di comprendere le ragioni che hanno portato al pianto della loro compagna d'avventura. E dopo averla ascoltata hanno provato ad incoraggiarla a reagire. Federica e Gianmaria: atteggiamenti dolci Nei giorni passati, Federica Calemme aveva vissuto attimi intensi con Gianmaria Antinolfi. I due gieffini si erano lasciati andare ad atteggiamenti dolci e teneri. Una cena romantica, un bagno nella vasca idromassaggio dove non mancati coccole e baci proseguiti a letto, sotto ...

