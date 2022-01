"Ecco fino a quando non saremo liberi". Omicron, Antonella Viola da incubo: la profezia-choc (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mentre in Paesi come Regno Unito e Spagna le restrizioni contro il Covid vengono eliminate o allentate, in Italia, invece, la strada da percorrere sembra ancora lunga e le regole continuano a essere rigide. Antonella Viola su La Stampa ha spiegato come mai ci sia questa differenza tra il nostro Paese e gli altri: "Per rispondere, dobbiamo cercare di capire in che momento della pandemia ci troviamo e quali sono i possibili scenari futuri". L'immunologa dell'Università di Pavia, quindi, ha sottolineato che in questi casi prima c'è una fase acuta e dolorosa, poi una fase di decelerazione della pandemia. "Se, come nel caso di Covid-19, i vaccini sono disponibili in tempi rapidi, il passaggio dalla fase acuta a quella successiva dipenderà molto dalla efficacia e velocità della campagna di vaccinazione - ha continuato l'esperta -. Salvo sorprese, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mentre in Paesi come Regno Unito e Spagna le restrizioni contro il Covid vengono eliminate o allentate, in Italia, invece, la strada da percorrere sembra ancora lunga e le regole continuano a essere rigide.su La Stampa ha spiegato come mai ci sia questa differenza tra il nostro Paese e gli altri: "Per rispondere, dobbiamo cercare di capire in che momento della pandemia ci troviamo e quali sono i possibili scenari futuri". L'immunologa dell'Università di Pavia, quindi, ha sottolineato che in questi casi prima c'è una fase acuta e dolorosa, poi una fase di decelerazione della pandemia. "Se, come nel caso di Covid-19, i vaccini sono disponibili in tempi rapidi, il passaggio dalla fase acuta a quella successiva dipenderà molto dalla efficacia e velocità della campagna di vaccinazione - ha continuato l'esperta -. Salvo sorprese, ...

