Draghi, il domatore dello spread (Di lunedì 24 gennaio 2022) Elezioni al quirinale tra la tempesta dei mercati finanziari di Lunedì 24 Gennaio, gli analisti spergiurano una crisi sullo spread. Più a lungo Draghi rimane in politica, migliore è la fiducia degli investitori per l'Italia, concorda Neil Mehta, portfolio manager di Bluebay Asset Management. A lungo termine, invece, sette anni di Draghi al Quirinale "porteranno la stabilità

Palingenius1 : @claudiovelardi Io la vedo come : “ non c’è la faró, se Draghi va al Quirinale nn è possibile trovare altro domator… - Faillaluca : @aciapparoni E pure i ministri, quali sottosegretari etc etc. ne vedremo delle belle. Chi terrà,insieme questa comp… - francpassarelli : @Mario_Gallo1 Non possiamo fare fare una figura di merda a draghi che è riconosciuto come il DOMATORE DEI POPOLI E DELLE SUE ISTITUZIONI -

Draghi, il domatore dello spread Periodico Daily - Notizie Marta Cartabia: distante dalla politica, un’arma a doppio taglio La dote di Draghi, la carta Casellati, gli equilibri di Casini, la riserva di lusso Amato, l’arma Cartabia. Su tutti, il no a un secondo mandato di Mattarella ...

Quando il gatto non ci sarà Il colonnino infame. Il nuovo Premier dove per forza essere all’altezza del vecchio, sennò... Non solo bollette: al mercato, in forte rialzo pure le quotazioni dei finocchi (+230%), delle bistecche (+ ...

