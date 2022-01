Da Sivori a Del Piero: i migliori numeri 10 della storia della Juventus (Di lunedì 24 gennaio 2022) A partire da Sivori, passando per Platini, fino ad arrivare a Del Piero, ecco chi sono i migliori numeri 10 della storia della Juventus. Nata il 1° novembre 1897, la Juventus è riuscita a imporsi nel panorama calcistico, raggiungendo obiettivi importanti e portando a casa numerosi successi. Photo by Maurizio Lagana/Getty ImagesDiversi i momenti che ognuno di noi ricorda con particolare gioia e affetto, con diversi calciatori che hanno inevitabilmente lasciato il segno, tanto da legare indelebilmente il proprio nome alla storia della Vecchia Signora. Artefici di tali imprese sportive, ovviamente, sono i vari protagonisti in campo, a partire dal portiere ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 24 gennaio 2022) A partire da, passando per Platini, fino ad arrivare a Del, ecco chi sono i10. Nata il 1° novembre 1897, laè riuscita a imporsi nel panorama calcistico, raggiungendo obiettivi importanti e portando a casa numerosi successi. Photo by Maurizio Lagana/Getty ImagesDiversi i momenti che ognuno di noi ricorda con particolare gioia e affetto, con diversi calciatori che hanno inevitabilmente lasciato il segno, tanto da legare indelebilmente il proprio nome allaVecchia Signora. Artefici di tali imprese sportive, ovviamente, sono i vari protagonisti in campo, a partire dal portiere ...

Advertising

_Sara10__ : RT @lallascat: Nella storia della Juventus resteranno tutti. Sicuramente meritano spazio i poeti come Baggio e Sivori, ma, per dipingere un… - mirella_scarano : @Goal_en_espanol @juventusfces Sivori, Platini e terzo Del Piero - lallascat : Nella storia della Juventus resteranno tutti. Sicuramente meritano spazio i poeti come Baggio e Sivori, ma, per dip… - napolista : Sportweek ricorda #NapoliJuve del 1968, una delle risse più clamorose nella storia della Serie A Un’entrata assass… - Zebrastiano : RT @floraa93: gli antijuventini parlano della Juve come se fosse una squadra di terza categoria. Oltre ai tanti trofei, la maglia è stata i… -

Ultime Notizie dalla rete : Sivori Del Sportweek ricorda Napoli-Juve del 1968, una delle risse più clamorose nella storia della Serie A - ilNapolista IlNapolista Milan-Juve, Cucchi: "Nessuna giocata memorabile. Ma mancavano loro..." "Sostanziale equilibrio, con maggiore propensione offensiva del #Milan e buona fase difensiva della #Juventus. Nessuna giocata memorabile. Ma mancavano loro, va detto.... #MilanJuve".

Sestri Levante, la vittoria del cuore contro il Vado Riparte, ma con appena tre partite, il girone A di serie D. Nella gara più attesa, il Sestri Levante supera 2-1 il Vado, grazie ad una rete di Grosso al 90’, più lesto di tutti ad approfittare di un c ...

"Sostanziale equilibrio, con maggiore propensione offensiva del #Milan e buona fase difensiva della #Juventus. Nessuna giocata memorabile. Ma mancavano loro, va detto.... #MilanJuve".Riparte, ma con appena tre partite, il girone A di serie D. Nella gara più attesa, il Sestri Levante supera 2-1 il Vado, grazie ad una rete di Grosso al 90’, più lesto di tutti ad approfittare di un c ...