Cultura in lutto. E’ morto Franco G. Forte (Di lunedì 24 gennaio 2022) Addio allo scrittore Franco G. Forte. Il drammaturgo ed editore di Nocera Inferiore è venuto a mancare oggi. E’ stato per decenni tra i protagonisti della scena Culturale e teatrale, non solo locale. Autore di diversi testi, tra i quali ricordiamo “Luigi Angrisani. L’avventura di un uomo” edito nel 2002 e “Luigi Angrisani. Una storia che ci appartiene” edito nel 2013. La sua ultima apparizione in pubblico risale a soli 10 giorni fa nell’ambito del festival teatrale “Scenari Pagani”, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte degli organizzatori. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 24 gennaio 2022) Addio allo scrittoreG.. Il drammaturgo ed editore di Nocera Inferiore è venuto a mancare oggi. E’ stato per decenni tra i protagonisti della scenale e teatrale, non solo locale. Autore di diversi testi, tra i quali ricordiamo “Luigi Angrisani. L’avventura di un uomo” edito nel 2002 e “Luigi Angrisani. Una storia che ci appartiene” edito nel 2013. La sua ultima apparizione in pubblico risale a soli 10 giorni fa nell’ambito del festival teatrale “Scenari Pagani”, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte degli organizzatori. Consiglia

Advertising

24live_it : In mondo della cultura è in lutto per la morte dello scrittore e poeta barcellonese Vincenzo Leotta - - mariali94316534 : RT @pianetagenoa: Lutto nel mondo della cultura genovese: è morto Piero Parodi - - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Lutto nel mondo della cultura genovese: è morto Piero Parodi - - Ciffrato : RT @Prof_PellicoriF: 1/3 Nel 1982, all'età di 85 anni, moriva Roman Jakobson: un lutto per la cultura mondiale. La sua curiosità non avev… - infoitcultura : Lutto nel mondo della cultura genovese: è morto Piero Parodi - PianetaGenoa1893 -