Chi è Carlo Nordio, per una vita magistrato in lotta con la magistratura (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI – magistrato in pensione dal 2017, si è occupato di Brigate Rosse, sequestri di persona, tangenti, Mose. Con la magistratura, però, Carlo Nordio, trevigiano, 73 anni, ha intrattenuto un rapporto turbolento, arrivando a dire che la politica la “fa da padrona” sia nell'associazione nazionale magistrati che nel consiglio superiore delle toghe. La difesa di Matteo Salvini Giudice istruttore a Venezia, poi pubblico ministero, all'inizio degli anni ottanta ha portato avanti l'inchiesta sulle colonne venete delle Br e poi su alcuni rapimenti. Sul reato di sequestro di persona è tornato da opinionista quando ha riguardato Matteo Salvini nel caso dei migranti a bordo della nave Diciotti sostenendo che non avrebbe indagato il leader della Lega perché le sue decisioni rientravano nell'ambito della “discrezionalità politica”. Negli anni ... Leggi su agi (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI –in pensione dal 2017, si è occupato di Brigate Rosse, sequestri di persona, tangenti, Mose. Con la magistratura, però,, trevigiano, 73 anni, ha intrattenuto un rapporto turbolento, arrivando a dire che la politica la “fa da padrona” sia nell'associazione nazionale magistrati che nel consiglio superiore delle toghe. La difesa di Matteo Salvini Giudice istruttore a Venezia, poi pubblico ministero, all'inizio degli anni ottanta ha portato avanti l'inchiesta sulle colonne venete delle Br e poi su alcuni rapimenti. Sul reato di sequestro di persona è tornato da opinionista quando ha riguardato Matteo Salvini nel caso dei migranti a bordo della nave Diciotti sostenendo che non avrebbe indagato il leader della Lega perché le sue decisioni rientravano nell'ambito della “discrezionalità politica”. Negli anni ...

Advertising

fleinaudi : Il nostro Carlo #Nordio è un patrimonio del Paese. La sua incredibile cultura umanistica ci arricchisce da sempre.… - ilriformista : È Carlo #Nordio il nome proposto da Fratelli d’Italia per il #Quirinale2022: l’ex magistrato si aggiunge alla ‘rosa… - repubblica : Carlo Nordio, chi è il candidato a presidente della Repubblica proposto da FdI - MattiaMauri : RT @fleinaudi: Il nostro Carlo #Nordio è un patrimonio del Paese. La sua incredibile cultura umanistica ci arricchisce da sempre. Ringrazia… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Chi è #CarloNordio, per una vita magistrato in lotta con la #magistratura ???@manudales -