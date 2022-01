Casting del Barcellona per la fasce laterali (Di lunedì 24 gennaio 2022) La priorità del club resta sempre l’attaccante, ora più che mai dopo l’ennesimo stop di Ansu Fati. Tuttavia i catalani stanno valutando diversi nomi per rafforzare le proprie corsie esterne già in questa sessione di mercato. Difficile pensare ad un acquisto in così poco tempo, ma intanto il Casting del Barcellona per le fasce laterali è cominciato. : quali sono i nomi? I catalani tengono sotto osservazione Azpilicueta del Chelsea e Gayá, in forza al Valencia, squadra di cui è anche capitano. Questi due nomi però sono irraggiungibili al momento.Gli altri quattro nomi presenti nella lista del Barcellona sono: Alex Telles (Manchester United), Alex Sandro (Juventus) e infine Tagliafico e Mazraoui, entrambi dell’Ajax. Al momento non ci sono stati contatti con i rispettivi club di appartenenza e le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 24 gennaio 2022) La priorità del club resta sempre l’attaccante, ora più che mai dopo l’ennesimo stop di Ansu Fati. Tuttavia i catalani stanno valutando diversi nomi per rafforzare le proprie corsie esterne già in questa sessione di mercato. Difficile pensare ad un acquisto in così poco tempo, ma intanto ildelper leè cominciato. : quali sono i nomi? I catalani tengono sotto osservazione Azpilicueta del Chelsea e Gayá, in forza al Valencia, squadra di cui è anche capitano. Questi due nomi però sono irraggiungibili al momento.Gli altri quattro nomi presenti nella lista delsono: Alex Telles (Manchester United), Alex Sandro (Juventus) e infine Tagliafico e Mazraoui, entrambi dell’Ajax. Al momento non ci sono stati contatti con i rispettivi club di appartenenza e le ...

