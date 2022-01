Caso Regeni, i genitori di Giulio a colloquio con Draghi e Cartabia: il governo studia nuove mosse «efficaci» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il premier Mario Draghi ha incontrato stamattina, 24 gennaio, verso le 11.30 i genitori di Giulio Regeni, Paola e Claudio insieme all’avvocato della famiglia Alessandra Ballerini . Con il primo ministro era presente la ministra della Giustizia Marta Cartabia. L’incontro si è svolto in modalità di videoconferenza: al centro della discussione «le possibili iniziative per dare seguito, nel modo più efficace, all’ordinanza del Gup di Roma». Lo scorso ottobre, il processo a carico dei quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore era stato sospeso. Gli atti erano quindi tornati nelle mani del giudice dell’udienza preliminare che lo scorso 10 gennaio ha concesso altri 3 mesi per svolgere nuove ricerche sugli imputati egiziani ancora irreperibili. Un ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il premier Marioha incontrato stamattina, 24 gennaio, verso le 11.30 idi, Paola e Claudio insieme all’avvocato della famiglia Alessandra Ballerini . Con il primo ministro era presente la ministra della Giustizia Marta. L’incontro si è svolto in modalità di videoconferenza: al centro della discussione «le possibili iniziative per dare seguito, nel modo più efficace, all’ordinanza del Gup di Roma». Lo scorso ottobre, il processo a carico dei quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore era stato sospeso. Gli atti erano quindi tornati nelle mani del giudice dell’udienza preliminare che lo scorso 10 gennaio ha concesso altri 3 mesi per svolgerericerche sugli imputati egiziani ancora irreperibili. Un ...

Advertising

TV8it : @pif_iltestimone racconta il caso di Giulio Regeni.? ?Ci vediamo il 27 gennaio, alle 21.30, in prima visione, con… - PaoneFlavia : RT @repubblica: Caso Regeni, Draghi e Cartabia incontrano i genitori di Giulio - repubblica : Caso Regeni, Draghi e Cartabia incontrano i genitori di Giulio - Agneborsato : RT @TV8it: @pif_iltestimone racconta il caso di Giulio Regeni.? ?Ci vediamo il 27 gennaio, alle 21.30, in prima visione, con #IlTestimone.… - GioCaracciolo : Bisogna iniziare a chidere ad #ElisabettaBelloni cosa farà per #Regeni nel caso divenisse primo ministro a… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Regeni Regeni, Draghi e Cartabia incontrano i genitori del ricercatore: Iniziative efficaci IL CASO REGENI Giulio Regeni, il giudice chiede aiuto al governo italiano per notificare gli atti ai 4 militari egiziani imputati Giulio Regeni poteva essere salvato, ma gli egiziani mentirono fino ...

Caso Regeni, i genitori di Giulio a colloquio con Draghi e Cartabia: il governo studia nuove mosse "efficaci" Il premier Mario Draghi ha incontrato stamattina, 24 gennaio, verso le 11.30 i genitori di Giulio Regeni , Paola e Claudio insieme all'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini . Con il primo ministro era presente la ministra della Giustizia Marta Cartabia . L'incontro si è svolto in modalità ...

Caso Regeni, Draghi e Cartabia incontrano i genitori di Giulio La Repubblica Caso Regeni, Draghi e Cartabia incontrano i genitori di Giulio Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Giustizia Marta Cartabia hanno incontrato questa mattina Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio e l'avvocato Alessandra Ballerini. L'in ...

Regeni, Draghi e Cartabia incontrano i genitori del ricercatore: «Iniziative efficaci» Il confronto in videoconferenza per «dare seguito, nel modo più efficace, all’ordinanza del gup di Roma» che aveva chiesto l’intervento del governo per la necessaria notifica degli atti ai quattro mil ...

ILGiulio, il giudice chiede aiuto al governo italiano per notificare gli atti ai 4 militari egiziani imputati Giuliopoteva essere salvato, ma gli egiziani mentirono fino ...Il premier Mario Draghi ha incontrato stamattina, 24 gennaio, verso le 11.30 i genitori di Giulio, Paola e Claudio insieme all'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini . Con il primo ministro era presente la ministra della Giustizia Marta Cartabia . L'incontro si è svolto in modalità ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Giustizia Marta Cartabia hanno incontrato questa mattina Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio e l'avvocato Alessandra Ballerini. L'in ...Il confronto in videoconferenza per «dare seguito, nel modo più efficace, all’ordinanza del gup di Roma» che aveva chiesto l’intervento del governo per la necessaria notifica degli atti ai quattro mil ...