Australian Open 2022 | Medvedev batte Cressy in quattro set e vola ai quarti | bene anche Auger-Aliassime

Daniil Medvedev rischia ma vince il match contro Maxime Cressy (6-2 7-6(4) 6(4)-7 7-5). Il numero 2 al mondo, che ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici durante il match, vola così ai quarti di finale degli Australian Open 2022 dove sfiderà Felix Auger-Aliassime. Primo set dominato dal russo che con due break nel terzo e nel settimo game chiude i conti sul 6-2. Nel secondo set, però, Cressy cresce tirando fuori bei colpi e rendendo più complicate le cose a Medvedev. Nel dodicesimo game l'americano annulla un set point costringendo il numero 2 al mondo a giocarsi tutto al tie-break, dove ad avere la meglio è il russo grazie a due mini break che gli hanno permesso di chiudere sul 7-6(4).

