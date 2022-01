Alex Belli, spunta una nuova fiamma: l’attore risponde al gossip (Di lunedì 24 gennaio 2022) Voci di nuove frequentazioni per Alex Belli fuori dalla casa. Chiusa la storia con Delia l’attore si starebbe “sentendo con qualcuna”: la sua risposta Che il triangolo amoroso sia in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 24 gennaio 2022) Voci di nuove frequentazioni perfuori dalla casa. Chiusa la storia con Deliasi starebbe “sentendo con qualcuna”: la sua risposta Che il triangolo amoroso sia in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

mattino5 : 'Voci sempre più insistenti dicono che Alex Belli abbia già la testa da un'altra parte': il nostro paparazzo ci lan… - pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - ednadinotte : @Giulia82844448 a qualche ora, Delia Duran, la (ex?) compagna di Alex Belli, si sente poco bene e sta lamentando si… - ednadinotte : @unagiaslifes a qualche ora, Delia Duran, la (ex?) compagna di Alex Belli, si sente poco bene e sta lamentando sint… - ChiaraaL_ : RT @Manuel02551: ??No all’ennesimo teatrino di Alex Belli? Vota Kabir! Facciamo fuori Delia e Solercia #gfvip #jessvip #jeru ULTIME ORE ?? -