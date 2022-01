Traffico Roma del 23-01-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto resta nel complesso scorrevole ilsulla rete viaria della capitale per lavori urgenti sulla rete idrica chiusura temporanea su via Pier vettori tra via Vincenzo Ussani e Piazza merolli ed ancora tra via Gandhi Giglio e Piazza merolli totalmente chiuso anche il tratto di via Carlo Oreste Zuretti prestare attenzione alla segnaletica lavori di potatura fino alle 18 di oggi lungo via Francesco crispigni è in via Leonardo Greppi con transito a senso unico alternato e brevi chiusura intermittenza svolgimento a Centocelle la manifestazione culturale Ars ludica chiusa per l’intera giornata via dei Castani tra via dei Glicini e Piazza San Felice da Cantalice modifiche di percorso per le linee bus di zona ancora alti livelli di smog nella capitale limitazioni anche per oggi per i veicoli più ...