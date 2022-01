Superbonus 110%, ondata di controlli dell?Agenzia delle Entrate. La cessione crediti ora solo con le banche (Di domenica 23 gennaio 2022) Una stretta che non vuole scoraggiare l?utilizzo del Superbonus, ma solo tamponare le frodi sul fronte della cessione dei crediti d?imposta. Dal punto di vista del governo è questa... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 23 gennaio 2022) Una stretta che non vuole scoraggiare l?utilizzo del, matamponare le frodi sul fronte delladeid?imposta. Dal punto di vista del governo è questa...

